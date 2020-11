In Falten gelegt

In der imposanten Lobby der Kaffeefabrik ist alles in helles Licht getaucht, das von drei begrünten Innenhöfen und den besagten Oberlichten kommt. Aus schrägen Flächen im Steinboden quillt üppiges Grün wie in einer Parkanlage. Wege und Treppen führen nach oben zum Café, dem Verkostungs- und Shopbereich und zu den Büros.

Reminiszenz an den Brutalismus

Die Coffee Production Plant Meama, so der offizielle Name des Gewerbebaus, wurde vom lokalen Architekturbüro Giorgi Khmaladze Architects entworfen. Mit seiner geometrischen Form und der monumentalen Fassade in rohem Beton weckt es Erinnerungen an die Ära des Brutalismus, der in der Sowjetunion eine ganz eigene Ästhetik aufwies. Während Bauten aus dieser Zeit lange als „Betonmonster“ und „hässliches Erbe“ verachtet wurden, erfuhr die Stilrichtung in den letzten Jahren eine Neubetrachtung und Aufwertung.