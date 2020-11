Ein Traumhaus für das Auto

Im Grunde war der Schritt naheliegend. Hersteller von Luxusautos haben schon immer weitaus mehr verkauft als nur einen fahrbaren Untersatz in der obersten Preisklasse. Es geht um ein Lebensgefühl, das sich bewiesenermaßen auch in Form von Uhren, Sonnenbrillen oder Reisetaschen transportieren lässt. Nachdem Aston Martin sein Portfolio bereits um eine Rennyacht und ein eigenes U-Boot erweitert hat, kümmert sich die Firma nun auch um die individuellen Wohnbedürfnisse ihrer Kundschaft. Namhafte Architekten werden an Bord geholt, um für Auto und Besitzer gleichermaßen ein schmuckes Zuhause zu schaffen.

Garage ist ein Unwort

Denn dem Autobauer ist eines klar. Für den echten Enthusiasten ist Garage ein Unwort. Und vor allen Dingen kein Ort, der das Auto vor widrigen Wetterbedingungen oder Diebstahl schützen soll, wie von Gebrauchsfahrzeugbesitzern landläufig angenommen. Die richtige Unterbringung für einen Aston Martin ist vielmehr eine Galerie und Bühne, die den Boliden mittels Architektur und Lichteffekte in Szene setzt. Das entsprechende maßgeschneiderte Service Automotive Galleries and Lair liefert die Personalisierungsabteilung Q by Aston Martin – ein weiterer Verweis auf den Geheimagenten Ihrer Majestät.