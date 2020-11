Jean Nouvel entwirft museales Resort in Saudi-Arabien

Nouvels Verpflichtung, Landschaft und antikes Erbe zu respektieren, bedeute nicht, vor modernen architektonischen Ideen zurückzuschrecken. „Al-Ula verdient es, ein gewisses Maß an Modernität zu erlangen”, so der Erschaffer des Torre Agbar in Barcelona, Gestalter des Gasometer A und Designer des Hotel Sofitel in Wien bei der Präsentation der Entwürfe für Al-Ula. „Die Zukunft zu planen ist eine nie endende Verpflichtung, die von uns verlangt, dass wir vollständig an Orten in der Gegenwart leben und gleichzeitig die Vergangenheit wachrufen”.