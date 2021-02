Öko-Architektur, die Wohnglück schafft

Geht es um aufsehenerregende Projekte, hat Vincent Callebaut den Dreh heraus. Schließlich wirken Entwürfe wie sein „Paris 2050“ optisch oft wie Science-Fiction. Ein erster Eindruck, von dem man sich nicht täuschen lassen sollte. Denn die Öko-Architektur des „Archibiotekten“ ist zwar kompromisslos zukunftsorientiert. Aber sie ist auch umsetzbar und wohldurchdacht. Aktueller Beweis dafür ist der grüne Turm „Tao Zhu Yin Yuan“ in Taipeh, der demnächst endgültig fertig wird: Ein rundum nachhaltiger, energieautarker Neubau mit spektakulär gedrehter Form. Dieser soll zwar Aufmerksamkeit schaffen, jedoch nicht bloß in eigener Sache. Denn was Callebaut erreichen will, ist von weit größerer Bedeutung.

Aktiv gegen den Klimawandel

Der belgische Meister will Gebäude schaffen, die dem Klimawandel aktiv entgegenwirken. Zum Wohl des Planeten, der Natur und – nicht zuletzt – der Menschheit, die ohne die Erstgenannten keine Zukunft hat. Ob es, wie beim historischen Kurzentrum von Aix-les-Bains, um Umgestaltung geht, oder um Neubau: Callebauts Büro lässt grüne Paradiese wachsen. Sein aktuelles Werk inTaipehs XinYi Development District hat vor allem die Förderung CO2 absorbierender Öko-Architektur zum Ziel.