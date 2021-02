Industriebrache hat Zukunft!

Während der Online-Handel neue, riesige Zentrallager baut, verwaisen viele kleinere Industrieanlagen. Was in den 1970er Jahren modern war, ist nicht mehr attraktiv, weil alt und meist abseits der Stadt gelegen. Auch Fabriken, weil sich das, was dort einst produziert wurde, in anderen Ländern billiger fertigen lässt. Zugleich werden Bauflächen sowie Ressourcen knapp und Bodenversiegelung zum Problem. Was also tun mit Industriebrache, deren kostspieliger Abbruch die Umwelt belastet? Das Wiener Architekturbüro smartvoll propagiert eine smarte Lösung: „Adaptive Reuse“ – also Adaption für neue Nutzung. Denn so lassen sich „aus Räumen für Paletten“ und verlassenen Fabriken „Räume für Menschen“ machen.

Adaption statt Abrissbirne

Statt mit der Abrissbirne Bauschutt aufzuhäufen, wollen die Architekten bestehende Substanz weitgehend erhalten und in „Möglichkeitsräume“ verwandeln. Wie das klappen kann und welche Vorteile es bringt, veranschaulicht das smartvoll-Team anhand von Zahlen und Fakten. Und anhand mehrer Projekte. Allen voran mit dem „Handelszentrum 16“ in Bergheim, Salzburg: Wo „Universal Versand“ auf 50.000 Quadratmetern Grundfläche bis vor zehn Jahren Pakete verpackte und verschickte, entsteht ein neuer, lebendiger Ort.