Diese Scheune spielt alle Stückerl

Fazit: Aus einem Zusammenspiel aus Glashülle und Beton wurde ein Kern entwickelt, der von einem hölzernen Skelett eingefasst wird. So entsteht schon auf den ersten Blick der Eindruck, eine überdimensionale Weiterentwicklung alter Fachwerksbauten vor sich zu haben.

Nur nachhaltige Bauteile

Der Rest des Designs orientiert sich allerdings ausschließlich an einer zukunftsweisenden Vision: Kein einziger Bauteil wurde aus erdölbasierten Materialien hergestellt. Der verwendete Stein wurde in der Region abgebaut, was dem Gebäude eine besondere Note verleiht und gleichzeitig den Kohlenstoffausstoß des Bauprozesses reduziert hat.

Darüber hinaus arbeiten alle Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe des Gebäudes, so dass der gesamte ökologische Fußabdruck langfristig klein bleibt. Vorrangig wurde zudem auf eine regenerative Energieversorgung durch Photovoltaikanlagen geachtet. Diese wird aber nicht etwa zur Beheizung des Gebäudes genutzt.

Hierfür setzt man auf eine passive Temperierung, die in die Stahlbetondecken integriert ist. Heizung und Kühlung werden also über die so genannte Betonkerntemperierung des Gebäudes geregelt. Durch dieses Verfahren wird im Sommer eine Kühlung und im Winter eine Beheizung des Gebäudes erzielt. Die dafür benötigte Energie wird aber auch nachhaltig generiert: Durch insgesamt 60 Geothermiepfähle, die jeweils 100 Meter tief in die Erde getrieben wurden.