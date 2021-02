Woodscraper am Genfer See

Höhe ist nicht alles

Überall in Europa bauen Investoren hölzerne Skyscraper, die immer höher hinaus wollen. Der geplante Turm in Lausanne wird derzeit nur vom norwegischen Mjøstårnet mit einer Höhe von 85,4 Metern haarscharf überragt. Das allerdings nur dank des gerüstartigen Aufbaus auf seinem Dach. Den nächsten Siegestitel für das höchste Holzhochhaus der Welt will sich die niederländische Stadt Eindhoven sichern. Sie wird künftig von der neuen Landmark The Dutch Mountains dominiert, einem 150 Meter hohen Holzbauwerk mit zwei ungleich hohen Türmen.

Dabei ist die Höhe nicht die einzige Disziplin, in der sich die Woodscraper messen können. Auch der Energiebedarf, die ökologische Bauweise, das Design und die städtebauliche Entwicklung sollten in die Bewertung mit einfließen. Das Projekt in Lausanne, zu dem auch die Transformation von zwei Altbauten gehört, kann auf vielen Ebenen punkten.