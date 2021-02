Da steht was auf der Klippe!

Aber rollen wir die Geschichtevon hinten auf. Begonnen hat alles an einem Tag des vergangenen Jahres auf Quadra Island. Eine Miniinsel zwischen Vancouver Island und dem Festland von British Columbia in Kanada. Auf ihr leben 2472 Menschen. Touristen verirren sich kaum hier her.

Wenn doch, dann bloß im Zuge eines besonders intensiven Wunsches, der Zivilisation zu entfliehen. Diesen verspürte wohl Milad Eshtiyaghi, als er auf dieser Insel weilte. Und eine Klippe fand, die sein Architekten-Denken anregte.

Mountain House nutzt natürliche Fundamente

Was diese Felsformation besonders macht, ist wohl ein ungefähr 20 Meter unter der Kante befindlicher natürlicher Vorsprung. Auf dem wurzeln außerdem vier alte Bäume. Seit Jahrzehnten trotzden sie Wind und Wetter. „Mountain House wurde so entwickelt, dass es diesen Vorsprung als Fundament nutzt, ohne die vier Bäume fällen zu müssen“, erklärt Eshtiyaghi stolz. Sie würden einfach integriert. Nachsatz: „Und in dem so entstehenden Zwischenraum haben wir einen Hinterhof angelegt.“