Basels Dreispitz Nord „Paradoxon“

Wie sich in Städten mehr Wohnraum schaffen lässt, ohne den Platz für Freiflächen und Grün über die Maßen zu verringern? Hier denkt das renommierte Schweizer Büro Herzog & de Meuron ähnlich wie etwa die visionären Öko-Architekten Luca Curci oder Vincent Callebaut: Himmelwärts! Hohe Dichte im Konzept für den Dreispitz Nord wird durch drei Hochhäuser erreicht. Und über einen offenen Blockrand aus einzelnen, in knappem Abstand zueinanderstehenden Stadthäusern. Diese umfassen – im Gegensatz zu den Gundeldinger Blockrändern mit ihren meist privaten Innenhöfen – einen öffentlich zugänglichen Park.

Runde „Hochhaus-Familie“

Die runde Grundform lässt die drei Hochhäuser wie eine „Familie“ wirken. Zugleich macht ihre orthogonale innere Struktur, die sich in den Fassaden abbildet, sie zu „Verwandten“ der Stadthäuser. Als Gebäudegruppe prägen die Nordspitz-Türme die Stadtsilhouette an topographisch signifikanter Stelle. Nämlich da, wo das Birstal ins Rheintal mündet.

Neue Parks unten & oben

Das genannte Plus an Grün legen die Planer indes anders an als Curci, Callebaut oder auch Studio Heatherwick mit seinen „1.000 Trees“ in Shanghai. Fassaden- und Dachbegrünungen sind zwar sehr wohl vorgesehen. Vertikale Gärten, die Wolkenkratzer zu veritablen Wäldern machen, jedoch nicht. Stattdessen stehen der hohen Bebauungsdichte zwei neue Freiflächen gegenüber: Eine Grünzone am Ende der Güterstraße ähnelt einem typischen Stadtpark. Eine zweite soll auf dem Dach des konsolidierten Migros-Gebäudes entstehen, das die derzeit noch übers Entwicklungsareal verteilten Verkaufs- und Parkflächen dann vereint.