WERK12 ist Deutschlands Nummer 1

Ein nutzerfreundliches und zugleich erfrischend witziges Konzept, das jetzt mit dem DAM-Preis belohnt wurde. Seit 2007 wählt das Deutsche Architekturmuseum in Kooperation mit JUNG den besten Neubau des Landes. Jedes Jahr – aus einer Liste von 100 Nominierten.

Erfolgskette für MVRDV

Hohe Anerkennung also, das entsprechende Prädikat „Bestes Gebäude 2021“ für sich zu verbuchen. Auch für international erfolgreiche Büros wie MVRDV. Das niederländische Architekten-Team macht aktuell auch mit spektakulären Projekten in aller Welt Furore. Zum Beispiel mit „The Sax“ und dem Boijmans van Beuningen Museums-Kunstdepot in Rotterdam. Aber auch mit„Red 7“ in Moskau, einem innovativen Terrassenbau in Shenzhen oder dem grünen Wohnkomplex „New Bergen“ in Eindhoven.