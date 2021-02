Das Sonnenhaus

Die Konzept-Villa „House of the sun” wurde von Fran Silvestre Arquitectos entworfen. Typisch für das Architekturbüro sind die Wohnhäuser in strahlendem Weiß, etwa auch das „House of Silence”.

Auch gut gegen den Wind

Diese Villa liegt auf einer Anhöhe über dem Meer bei Marbella in Spanien. Die Bauweise bietet aber mehr als nur einen grandiosen Ausblick: Sie wehrt einerseits neugierige Blicke anderer ab und schützt andererseits vor dem starken Wind – typisch für die Gegend –, der auf der Erhebung spürbar stärker ist.

