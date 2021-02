Ein Hotel, so rosa wie ein Bonbon

Einblick in zeitgeschichtliche Metamorphosen

Der zentrale Innenhof dient als gemeinsamer Aufenthaltsbereich für alle elf Zimmer. Das neue Mosaik, das auf dem Boden verlegt wurde, verleiht dem Innenraum einen modernen und frischen Touch. Die Wände, die den Innenhof umgeben, wurden mit Gipskartonplatten verkleidet. So konnte man alle neuen Installationen unterbringen, ohne die tragenden Lehmwände zu gefährden.

Freiliegende Details des ursprünglichen Materials des Gebäudes bieten interessante Einblicke in die Verwandlungen des geschichtsträchtigen Hauses. Der Rest der Wände und Decken ist in Dunkelgrau gehalten, was mit der Leitfarbe gut und doch kontrastvoll harmoniert.