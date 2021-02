Pirelli-Kalender für Architekten

Dieser, auf den ersten Blick rein optische Effekt, hat allerdings auch richtig sinnvolle Auswirkungen. Auf diese Weise kann der vertikale Wald so gedeihen, dass wenig gärtnerische Betreuung notwendig ist. Und das wiederum führt dazu, dass die Menge des absorbierten CO2 über das Jahr verteilt nahezu ident bleibt. In Summe wird das Pirelli 39 also jährlich nicht nur 14 Tonnen CO2 binden, sondern zudem neun Tonnen Sauerstoff pro Jahr produzieren! Ein Zahlenspiel, das von den Machern stolz nach außen getragen wird.

Wieviel sind 14 Tonnen CO2 wirklich?

Doch was auf den ersten Blick nach richtig viel klingt, muss man schon auch in Relation setzen: Ein Mensch benötigt pro Jahr 3,27 Tonnen Sauerstoff, es könnten als ziemlich genau drei Menschen von dem Megabau „beatmet“ werden.

Und: Ein Mensch produziert pro Jahr ziemlich genau 9,2 Tonnen CO2. Die Menge die von Pirelli 30 absorbiert wird, egalisiert also ungefähr so viel CO2 wie 1,5 Personen in die Luft setzen. Aber jetzt muss man natürlich schon auch sagen: Besser als nix und wenn jeder Bau so gedacht würde, hätte das dann schon auch wieder etwas mehr Impact.

Pirelli 39 punktet mit Solar-Paneelen

Zudem darf man nicht vergessen, dass rund um diesen Hochhaus-Wald noch weitere Maßnahmen die nachhaltige Idee von Pirelli 39 untermauern: 65 % des Energiebedarfs können in Zukunft mittels 2.770 Quadratmeter Photovoltaik-Paneele selbst produziert werden. Und durch den Einsatz von so genanntem Konstruktionsholz wurde der Kohlenstoff-Fußabdruck des Gebäudes weiter reduziert.