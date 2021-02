MVRDV baut für das „Manhattan an der Maas”

Es ist ein abenteuerlicher Bau: Zum einen, weil sich der Wolkenkratzer „The Sax” in beengte Verhältnisse hineinzwängt und der Bau damit eine logistische Herausforderung ist. Zum anderen, weil sich die neue Landmark aus der Hand von MVRDV am Wilhelminapier in Rotterdam gegen die bereits existierenden Bauten eben optisch recht abenteuerlich ausnimmt. So abenteuerlich wie das Kunst-Depot des Boijmans van Beuningen Museums, ebenfalls von MVRDV und ebenfalls in Rotterdam.