Auf Eis gebettet

Mit der Eröffnung des Icehotel 365 wurde 2016 auf ganzjährigen Betrieb umgestellt. So haben Besucher auch im Sommer die Möglichkeit, in einer Ice Suite zu übernachten. Für die nicht ganz so frostwilligen Gäste werden zusätzlich über 70 beheizte Hotelzimmer und Chalets angeboten.

Ausgezeichnet in Nachhaltigkeit

2018 wurde das Icehotel mit dem Zertifikat Sustainable Arctic Destination ausgezeichnet, das an nachhaltige Tourismusbetriebe der Region vergeben wird.