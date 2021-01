Skyskape oder die Flucht aufs Dach

Tatsächlich ging es dem Thailänder freilich darum, seine Immobilie im Lat Phrao-Bezirk in Bangkok aufzuwerten. Gleichzeitig aber wollte er auch die Wohnung in der er selbst lebte frei bekommen, um sie vermieten zu können. Logischer Schluss: Er musste einfach in ein Penthouse flüchten! Aber so eine Flucht aufs Dach, ein Skyscape, musste natürlich wohl durchdacht sein. Also wurden die Planer von WARchitect eingecheckt, um dem Betonplateau über den Dächern Bangkoks Leben einzuhauchen.

Penthouse namens Skyskape

„So eine Dachfläche bietet einen spannenden und ungewöhnlichen Kontext, um ein Gebäude zu errichten,“ so die Planer. Dementsprechend ambitioniert gingen sie ans Werk. Ihr oberstes Ziel: Vom Penthouse namens „Skyscape“ sollte man einerseits die Stadt überblicken können und andererseits von der Straße aus nicht gesehen werden.

Lösung: Es wurde erst einmal ein 15 Meter hoher Sockel auf dem Flachdach errichtet, in dessen Zentrum infolge das Penthouse selbst platziert werden sollte. Hintergrund: Der Sockel wurde zum versteckten Kellergeschoß, und das Haus selbst verschwand durch den geänderten Winkel aus dem Blickfeld von Passanten.