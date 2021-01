Meerblick mal 2

Was, wenn man ein Surf-Aficionado ist und an einem der besten Surf-Spots der Welt zu Hause sein will? Und noch dazu auf kleiner Fläche großzügig wohnen will und einen Hang zu ausgefallenem Design hat? Und außerdem keine Angst davor hat, mit Traditionen zu brechen und aufzufallen? Dann kommt wohl so etwas wie die „Casa Dorfler“ in der Algarve in Portugal dabei heraus.