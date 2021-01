Setzen, bitte!

Ein gemütlicher, aber überdimensionaler Stuhl aus Leder und Rio-Palisander, den man entspannt in Schwingung versetzen konnte. Außerdem wurde der Lounge Chair um einen sogenannten Ottomanen erweitert. Also um eine Art Hocker, auf dem man entweder sitzen oder seine Füße gemütlich betten kann.

Eames Lounge Chair setzte neue Maßsstäbe

Bald war klar: Der Sessel setzte neue Maßstäbe. Der Tenor lautete: „Der Eames Lounge Chair bietet nicht nur mehr Komfort als sein klobiger Vorgänger, der klassische Clubsessel, sondern ist währenddessen ebenso elegant, leicht und modern wie die bisherigen handlichen Stuhlentwürfe der Designer!“

Kein Wunder also, dass der Eames Lounge Chair bereits wenige Jahre nach seiner Einführung in die Designsammlung des MoMA in New York aufgenommen wurde. Außerdem räumte er den hochdotierten Triennale-Preis in Mailand ab.

Seither spielte der Sessel auch in vielen Blockbustern tragende Rollen: James Bond nahm bereits auf ihm Platz, Iron Man ebenso und auch in der Serie Gossip Girl erfreut man sich seines Charmes. Es ist also offensichtlich: Der Stuhl gilt 65 Jahre nach seiner Geburt als wahre Design-Ikone. Übrigens: Das gute Stück wird noch immer gleich produziert, wie zu Beginn.