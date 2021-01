Ein Wohntraum aus dem Orient

Was schließlich entstand, ähnelt einem vertikalen Garten, der eine Art Pavillon gen Himmel zu heben scheint. Luftige, große Innenräume bieten unterschiedlicher Nutzung Platz. Hell und flexibel angelegt, soll es sich darin bequem wohnen, entspannen, aber auch arbeiten lassen. Auch das hauseigene Fitnesscenter, die Lobby und das Schwimmbad sind weitläufig konzipiert. So, dass genug Distanz gehalten werden kann, wenn die aktuelle Situation dies nötig macht. Innerhalb der eigenen vier Wände, aber auch in gemeinschaftlich genützten Bereichen.