Willkommen im Tennis-Himmel

Vereinfacht ausgedrückt hat der findige Architekt für seinen Playscraper schlichtweg acht Tennisplätze in Boxen gesteckt. Dann hat er diese kurzerhand übereinander gestapelt. So wird garantiert, dass ausschließlich die Spieler eines Tennisspiels in einer Box zugegen sind. Eine Vermischung mit anderen Sportlern lässt sich so also einfach vermeiden. Das verringert naturgemäß die Ansteckungsgefahr.

Playscraper als Sandwich-Bau

Das Konzept, das übrigens im Auftrag des italienischen Sport- und Medienunternehmen RCS Sport erstellt wurde, nutzt dafür eine besonders moderne Konstruktionstechnologie namens Broad Sustainable Building. Diese basiert auf einer leichten Sandwich-Struktur aus Edelstahl, die zudem ausgesprochen nachhaltig produziert werden kann. „Ohne die innovative Technologie der Leichtmetall-Sandwiches, wäre das alles nicht möglich gewesen", ist Ratti begeistert.