Wo der Funke überspringt

Wer sagt, in einer Zündholzschachtel zu leben, spricht eher selten über Luxus. Die Familie, die dieses Haus in Pasadena bezogen hat, darf aber zurecht mit dieser Ansage angeben.

Es ist immer wieder faszinierend, woran sich Architekten orientieren, um Problemstellungen intelligent zu lösen. Manche beginnen ganze Lebensgeschichten zu erzählen – wie etwa beim neu gestalteten Spice & Barley in Bangkok. Andere knüpfen an Legenden an und nützen etwa die Welt der Wikinger für Konzepte wie jenes im norwegischen Haugesund. Die Kreativen des US-Büros Montalba Architects wiederum haben sich jetzt an einer klitzekleinen Zündholzschachtel orientiert!

Die größte Zündholzschachtel der Welt

Besonders paradox an diesem Bild ist vor allem die Tatsache, dass sie die Idee einer Zündholzschachtel als konzeptionellen Ausgangspunkt für eine 390 Quadratmeter große Villa wählten, die wahrlich alle Stückerl spielt. Tatsache also ist: Im Sinne von klein und eng hat das "Projekt LR2", wie es offiziell heißt, nichts mit einer Zündholzschachtel gemein. Ganz im Gegenteil. Die Gedankengänge der Architekten werden allerdings schlüssig, wenn man sich auf sie einlässt.