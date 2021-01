Warum wir alle einen Vogel haben sollten

Eben deshalb zwitschert der AirBird auch nicht bloß vor sich hin, wenn er etwas zu sagen hat. Vielmehr übermittelt er seine gesammelten Daten stets in Echtzeit an das „digitale Hirn“ eines modernen Büros. Damit kann der AirBird laut Entwicklerteam maßgeblich zu Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen in den damit ausgestatteten Büroräumen beitragen.

Smart Office nimmt Gestalt an

Die Entwickler dazu: „Diese Daten ermöglichen Gebäudeeigentümern nicht nur das Wohlbefinden zu verbessern, sondern gleichzeitig auch die Energiekosten zu senken.“ Ein Aspekt, der laut Thamm in Zeiten des Smart Office besonders viel Relevanz hat. So würde nicht nur an der Kostenschraube gedreht werden, betont er, sondern auch der CO2-Fußabdruck des Gebäudes im Betrieb reduziert werden.

Richtig genutzt unterstützt moderne Sensortechnik wie die des AirBird also nicht nur das Raumklima, sondern auch das in der Geschäftsführung. Und das, was man eigentlich als Klima versteht. Das des Planeten, auf dem wir leben.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: 3XN Architects