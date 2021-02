Immer einen Ast im Ärmel

„Die Stille des Waldes ist tatsächlich ein vollständiger und willkommener Kontrast zum Urlaubstrubel der Skipisten von Niseko“, erzählt Studio-Gründer Florian Busch und erinnert sich an seine erste Grundstücksbegehung: „Das Durchqueren des Waldes weckte meine Neugierde. Dieser Platz vermittelt ein Gefühl von Natürlichkeit und Ruhe. Es ist selten, dass man so nahe an der ungefilterten Natur sein kann.“

Leben zwischen Kiefern

Also erforschte er mit seinem Team das Gelände. „Wir kamen dann zu dem Schluss, dass es schade um diese Lichtung im Zentrum wäre. Dass wir die nicht verbauen wollen." Stattdessen suchte Busch nach einem Bereich, an dem die Kiefern so weit voneinander weg wuchsen, dass er ein Haus buchstäblich hineinpflanzen konnte.