Klimaschutz per Möbelhaus

IKEA eröffnet 2021 in Wien sein bisher innovativstes Möbelhaus. Designt vom Büro querkraft architekten soll der City-Store der Nachbarschaft des Westbahnhofs kühlendes Grün bescheren. Für Klimaschutz, gegen den Klimawandel – und GREENPASS Platinum zertifiziert.

Die Gleichenfeier, die’s zum Jahresende hätte geben sollen, fiel leider Corona-Schutzmaßnahmen zum Opfer – und somit unzelebriert ins Wasser. Doch der Termin der Fertigstellung des vom Wiener Büro querkraft designten Bauwerks dürfte halten: Im Herbst 2021 soll der neue IKEA City-Store am Wiener Westbahnhof eröffnet werden. Und der Neubau ist in der Tat bemerkenswert, soll er doch die weltweit innovativste aller Niederlassungen des Einrichtungskonzerns werden: Ein Möbelhaus, das dem Klimaschutz dient. In einem Gebäude, das ganz im Zeichen des Kampfes gegen den Klimawandel konzipiert wurde.

Autofreies Möbel-Shopping

Passionierte Shopper, aufgepasst: Der neue City-Store wird „autofrei“. Der spontane Einkaufsausflug Marke „... und das passt auch noch in den Kofferraum“ fällt also flach. Auf Kundenparkplätze wurde im Plan nämlich komplett verzichtet. Dafür ist der Standort am Westbahnhof aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Wie Sofa und Wandschrank auch entspannt ins Eigenheim gelangen, wenn man sich per U-Bahn oder per Fahrrad zum neuen IKEA begeben hat?Ein Präsentationsvideo verspricht schon jetzt bequemen Liefer-Service. Und ein Möbelhaus, das zugleich angenehmer Treffpunkt ist.