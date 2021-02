„Vorhang auf!“ für Kemerovo

Wie eine riesige Skulptur wird der Kulturbau in der Uferlandschaft desIskitimkaFlusses thronen. Östlich des Zentrums der sibirischen Stadt Kemerovo, zwischenSovetskiy und Pritomskiy Prospekt. Weithin sichtbar und öffentlich zugänglich. In die Umgebung eingebunden durch ein Netz öffentlicher Promenaden und Plätze. So soll der futuristisch anmutende Theater- und Museumskomplex zu einem Wahrzeichen Kemerovos werden. Das Design des extravaganten Projekts stammt vom österreichischen Architekturbüro Coop Himmelb(l)au. Und wer den Entwurf als „großes Theater“ bezeichnet, trifft den Nagel auf den Kopf.

Schwieriger Einstand

Die Präsentation dieses Coop Himmelb(l)au Großprojekts für Kemerovo ging im Winter 2020 im Zuge der Diskussionen über ein anderes nahezu unter: Dass das Studio auf Initiative des russischen Präsidenten Putin auch ein Opernhaus für Sewastopol gestaltet, sorgte für mitunter heftige Kritik. Schließlich handelt es sich dabei um die größte Stadt der Halbinsel Krim,deren Besetzung durch Russland von UNO und EU sanktioniert wurde.

Im hitzigen Diskurs über Ort und Auftraggeber dieses Vorhabens geriet jenes im kalten Sibirien ein Wenig ins Abseits. Obwohl das Design des Neubaus in Kemerovo ein spektakuläres Meisterwerk verspricht.