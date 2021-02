Die entschlüsselte DNA

Mit der Eröffnung des privat finanzierten He Art Museum (HEM) in Shunde, Guangdong, soll erstmals die Lingnan-Kultur in ihrer Diversität ins Scheinwerferlicht gerückt werden. „Ich möchte ein Museum schaffen, das einen Schmelztiegel bildet für die mannigfaltigen, jahrtausendealten Kulturen Südchinas und die Einflüsse der Lingnan-Architektur“, formulierte Ando die Mission seines 16.000 Quadratmeter großen Baus.

Der Unternehmer und Milliardär He Jianfeng ist nicht nur Bauherr und Gründer des neuen Kulturtempels, er ist auch Besitzer einer umfangreichen Sammlung chinesischer und internationaler Kunstwerke, die nun einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Einen Schwerpunkt des Non-Profit-Museums bilden die Vertreter der Lingnan School of Painting, einer Richtung, die traditionelle chinesische Aquarelltechniken mit dem Impressionismus des 19. Jahrhunderts verband.