Ab in die vierte Dimension

Angefangen hat alles irgendwann im Jahr 1830 in der indischen Stadt Chennai (vormals Madras). Damals, so erzählt man sich bis heute, lebte der mysteriöse Wundermann Shesal.

Wenn die Schwerkraft wirkungslos wird

Er verblüffte die Menschen der Stadt vor allem mit seiner Gabe, die Schwerkraft auszuhebeln. Vereinfacht ausgedrückt: Shesal setzte sich kurzerhand 120 Zentimeter hoch in die Luft. Nur ein Handgelenk stützt sich auf einen undefinierbaren Gegenstand, der den Kontakt zur Erde herstellte.

Klar, wir kennen diese Zaubertricks inzwischen zur Genüge. Und ein Magier von Welt muss schon mit anderen Illusionen als der so genannten „Levitation“ antanzen, um uns in seinen Bann zu ziehen. Dass das Schwebenlassen von Dingen jedoch in einem anderen Setting sehr wohl noch für Aufsehen sorgen kann, beweisen derzeit die kreativen Planer von Architects 49.

Singha d’Luck als Ort der Illusion

Sie haben mit dem Singha d‘Luck in der thailändischen Stadt Pattaya ein Theater hingestellt, das als abertausende Tonnen schweres Bauwerk tatsächlich zu schweben scheint!

Eines gleich vorweg: Dies zu realisieren war alles andere als ein Kinderspiel. Allerdings hatten die Auftraggeber explizit ein außergewöhnliches architektonisches Konzept gesucht, um die Besonderheit ihres neuen Theaters zu verdeutlichen. Singha d’Luck ist nämlich ein so genanntes 4D-Theater, das seinen Besuchern ein besonders spektakuläres Abenteuer für fast alle Sinne bietet.

Wer hier in den Genuss einer Vorstellung kommt, wird nicht nur visuell und akustisch auf eine besondere Reise mitgenommen, sondern auch in Form von physischen Wahrnehmungen. Sprich: Die Sessel bewegen sich. Der Raum fängt an Gestalt anzunehmen. Man wähnt sich wahrhaftig inmitten des Geschehens.