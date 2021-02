Zukunft, auf Holz gebaut

Die Sache klingt ein bisschen so, als hätten sich die Architekten des Osloer Büros Spacegroup“ an den Zeichentisch gesetzt, um das Minimundus einer perfekten Welt zu erschaffen. Denn die Projektbeschreibung der so genannten Movikheien Cabins liest sich wie der Wunschtraum von Greta Thunberg und Freunden: In jedem Detail wurde das Thema Nachhaltigkeit bedacht. Und zwar nicht nur beim Bau der einzelnen Hütten. Sondern auch im Zusammenspiel der 16 Holzkabinen auf dem vorhandenen Gelände.

Wo man eigentlich nicht bauen möchte

Konkret handelt es sich um einen Waldabschnitt an der norwegischen Küste, an dem die Movikheien Cabins entstehen werden. Ein sanft abfallendes Areal, das etwas abseits der Zivilisation in Hagefjorden gelegen eigentlich nur mit unverhältnismäßig starken Eingriffen bebaut werden könnte. Zufahrtsstraßen müssten erst gebaut und Keller für Fundamente kompliziert gegraben werden. Also in Wahrheit genau das, was man als Bauherr nicht einmal ins Auge fassen würde.