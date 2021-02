Erstes Massivholzhotel in den USA ist fertig

Das Terrace Motor Hotel in Austin galt Mitte der 1950er Jahre als Inbegriff der Mondänität. An selber Stelle laden nun die vier miteinander verbundenen Baukörper des Hotel Magdalena zum Verbleib ein. Beim angenehm gemäßigten Klima Austins lässt es sich gut auf den die vier Gebäude verbindenden Gehwegen schlendern und in den Innenhöfen verweilen. Es ist das erste Hotel in Massivholzbauweise in Nordamerika und wurde bereits eröffnet.