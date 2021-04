„Meine Vision ist eine soziale, menschengerechte, autofreie und klimaneutrale Stadt“

Das nachtblaue Sakko über Hemd und Schulter geworfen, eine dunkle Ledertasche unter dem Arm, Lederboots und das Smartphone am Ohr. So wie Eike Becker beim Fotoshooting am Rande der gut sieben Meter tiefen Baugrube stand, war auf den ersten Blick klar: Der Mann ist Architekt. Der Berliner ist dafür verantwortlich, dass aus eben diesem Erdloch in wenigen Monaten 18 Geschoße in den Himmel Frankfurts ragen werden. Hier in Frankfurts Europaviertel entwickelt UBM Development für die renommierte Frankfurter Allgemeine Zeitung deren neues Headquarter.

Ob es nun Bauwerke sind, die entstehen werden. Oder Fotos, die unser Fotograf noch nicht gemacht hat. Vor dem inneren Auge des 58-Jährigen erwacht zum Leben, was er zum Leben erwecken möchte. Und heute gewährt er uns in das Einsicht, was sich vor uns naturgemäß noch verbirgt: In seine Vision des gerade im Bau befindliche F.A.Z. Tower in der Metropole Frankfurt.