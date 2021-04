Mit dem Edge Grand Central Berlin nimmt Projektentwickler Edge sein erstes Bürogebäude in Deutschland in Betrieb. Von BOLWIN | WULF Architekten Partnerschaft entworfen, gilt es als derzeit „nachhaltigstes Büro Deutschlands”. Es macht damit dem Smart Building Cube Konkurrenz.

Es ist mitdem WELL Building Standard Gold und DGNB Platin zertifiziert – die Bestnote in der jeweilgen Systematik. Diese Zweifach-Zertifizierung sei in Deutschland zum ersten Mal der Fall, wie es heißt. Und es gibt schon erste Mieter, darunter Scout24 und Oracle.