Holz für Londons Skyline

Vorteile der Leichtbauweise

„Holzgebäude sind von Natur aus sehr leicht und benötigen ein weniger tiefes Fundament. Das heißt, sie sind ideal für Bauplätze in großen Städten, unter denen sich Infrastruktur wie etwa Tunnels befinden“. In Holz gebaut hat der Tower in etwa ein Viertel des Gewichtes, das eine entsprechende Struktur aus Stahl und Beton haben würde.

Immer wieder geäußerte Bedenken zum Brandschutz von Holz-Hochhäusern kann Flanagan durch aktuelle Forschungsergebnisse entkräften. So, wie der Holz-Tower geplant ist, würde er die bestehenden Brandschutzvorschriften mehr als nur erfüllen. „Die Kreuz-Laminierung ermöglicht ein neues Maß an Qualitätskontrolle und Brandschutz. Sie bringt eine neue Struktur und eine neue Form mit sich“, führt Flanagan aus.

Eine neue Dimension im Städtebau

Für die Architekten bricht mit dem Bau von Holz-Hochhäusern eine neue Ära an. „Genauso wie die Innovationen in Stahl, Glas und Beton die Bauwerke des 19. und 20. Jahrhunderts revolutionierten, so können die Innovationen im Holzbau eine neue Dimension im Städtebau des 21. Jahrhunderts eröffnen“, wie es heißt.