Smarte E-Sport Arena für Toronto

Beim ersten Blick auf den Entwurf gerät man leicht ins Staunen. Denn da wirkt das, was demnächst in Toronto wachsen soll, wie ein gigantischer Helm, dessen eine Seite im Sockel eines Turms feststeckt. Auch die Information, dass es sich um eine hochmoderne E-Sport Arena handelt, schafft vermutlich nur bei Kennern der Gamer-Szene Klarheit. Wobei: Das spannende Projekt wird ohnehin viel mehr bieten, als eine Heimstätte für Profi-Computerspieler und ihre Fans. Das über 500 Millionen Dollar teure Bauwerk soll nämlich zu einem neuen Event- und Unterhaltungs-Hotspot der kanadischen Metropole werden.

Meister des Sportstättenbaus

Designt hat dieses originelle „Mehrzweck-Stadion“ das vielfach preisgekrönte Büro Populous. Und damit ist ein Team am Werk, das international längst für spektakuläre Event-Projekte berühmt ist. Immerhin finden sich in seinem Portfolio etwa auch das Londoner Tottenham Hotspur und das Wembley Stadion, die KL Sports City in Kuala Lumpur, das New Yorker Yankee und viele andere Sportstätten. Mit dem aktuellen Projekt hat Populous nun auch ein Highlight für Gamer entworfen – mit smart durchdachtem Zusatznutzen.