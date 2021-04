Putins Haus oder wie politisch Architektur sein kann

Viel mehr hat der russische Architekt dann auch nicht mehr definiert. Schließlich sollte die Sache eher eine Spielerei sein, eine provokante vielleicht, aber nicht mehr. „Das radikale Werk suggeriert die Atmosphäre eines schurkischen Verstecks“, attestierten jedenfalls Architektur-Medien sogleich. Und weiter: „Gleichzeitig vermitteln der unmenschliche Maßstab und die Endlosigkeit der darunter liegenden Struktur ein Gefühl des Exzesses.“

Österreicher wollte mehr wissen

Der österreichische Architekt Chris Precht vom Studio Precht schien sich von den Renderings jedenfalls durchaus angesprochen zu fühlen. Jedenfalls versuchte er über Instagram mit seinem Branchenkollegen in einen fachlichen Austausch zu treten. Sein treffender, aber fragender Kommentar unter Vlasovs Posting: „Schöne Arbeit, Roman. Warum sollte Putins Villa so aussehen? Können Sie Ihre Designentscheidungen näher erläutern? Ist es eine politische Kritik an den Immobiliengeschichten, die wir in den Medien sehen, oder eine Designabsicht in Bezug auf seine Persönlichkeit/Vorlieben?“