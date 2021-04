Eine Schatzinsel für den Umweltschutz

Die in New York ansässige Organisation „We the Planet“ hat sich Großes vorgenommen: Eine globale Plattform, die vorantreibt, was allen Lebewesen, Natur und dem Planeten gute Zukunft sichert. Ihre Gründer Kunal Sood und Laura Muranaka wollen Führungskräfte, Meinungsmacher und Menschen aller Generationen zu gemeinsamem Handeln motivieren.Mit Networking, internationalen Events und Bildungsangeboten.

Schützende „Schatzinsel“

Um Möglichkeiten natur- und menschenfreundlicher Architektur auszuloten, beauftragten die Visionäre das Büro 3deluxe. Heraus kam das Modell eines schwimmenden „We the Planet“-Campus. Und dieser wirkt wie eine vielversprechende, umweltschützende „Schatzinsel“.