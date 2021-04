Wie smarte Aufzüge für uns mitdenken

Es ist das vielleicht am meisten unterschätzte Massenbeförderungsmittel der Gegenwart: Statistisch betrachtet benutzt jeder Mensch alle drei Tage einen Aufzug. Allein der US-Konzern Otis, weltweit einer der führenden Hersteller von Aufzugsanlagen, befördert laut eigenen Angaben täglich zwei Milliarden Menschen in seinen Liften. Kein Wunder also, dass sich gerade Unternehmen wie dieses des Themas "Smarte Lifte" annehmen.

Schließlich transportiert allein Otis binnen einer Woche mehr als die gesamte Erdbevölkerung hinauf- und hinab. Branchenkollegen wie Thyssen Krupp, Schindler, Wertheim oder Mitsubishi liefern weitere hundert Millionen Beförderungen dazu.

Smarte Lifte sind die Zukunft

Aufzüge können allerdings viel mehr, als bloß Menschen oder Waren zu transportieren. Sie sammeln auch – Daten. Denn jede Bewegung sagt letzten Endes etwas aus. Wie oft wird ein Aufzug am Tag oder in der Stunde benützt? Welche Lasten trägt er? Welche Energie wird dabei verbraucht?

Das ist nur ein kleiner Auszug aus den schier unendlich vielen Daten, die Aufzüge täglich produzieren. Um aus diesen Daten wertvolle Informationen zu erhalten, nützen die Aufzugshersteller die Chancen, die ihnen das Internet of Things (IoT) bietet.

Die automatisierte Kommunikation zwischen Maschinen und das Lernen aus dieser Interaktion eröffnet Möglichkeiten, die unsere Welt verändern werden. Einer der wesentlichsten Aspekte des IoT, vor allem was die Bedeutung des Geschäftsmodells betrifft, ist die sogenannte „Predictive Maintenance“, die vorausschauende Wartung. Sie verfolgt als eine der Kernkomponenten von Industrie 4.0 einen prospektiven Ansatz und wartet Maschinen und Anlagen proaktiv, um Ausfallzeiten niedrig zu halten.

Basis dafür ist das Sammeln von Daten und Messwerten, die über Sensoren erfasst werden. Im Optimalfall lassen sich so Störungen vorhersagen, noch bevor es zu Auswirkungen oder Stehzeiten kommt. Deshalb ist automatisierte Kommunikation – meist IoT genannt – unter anderem für Aufzugshersteller so attraktiv.

MAX hält Aufzüge mobil

ThyssenKrupp Elevator betreibt weltweit weit mehr als eine Million Aufzüge. Die Essener Firma war eine der ersten, die auf Business Intelligencesetzte, um Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer Systeme steigern. 2015 führte man mit MAX die erste vorausschauende Wartungslösung für Aufzüge ein.

MAX ist heute auf über 125.000 Aufzügen in den USA, Deutschland, Spanien, Südkorea und Brasilien aktiviert. Vor wenigen Wochen wurde in Frankreich die Pariser Zentrale des Energieversorgers EDF im Rahmen eines Pilotprojekts mit MAX ausgestattet. Bald schon sollen weitere 585 Aufzüge und 1.545 Automatiktüren an anderen EDF-Standorten in ganz Frankreich folgen.