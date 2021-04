Zeit und Raum unter dem Rundbogen

Während wir in Europa Shanghai als Wolkenkratzer-Metropole mit einem großen Hang zu Glas und Beton im Kopf haben, fühlt sich die „Monoarchi“-Truppe lieber in den historischen und bei uns kaum bekannten Altstadtvierteln wohl. Eben in einem solchen sind sie bei der Suche nach neuen Räumlichkeiten also auch fündig geworden: Im ersten Stock einer dreigeschossigen Villa lag eine 90 Quadratmeter große Fläche brach, die ihren Vorstellungen zwar entsprach, sich aber als eigentlich zu klein für das aufstrebende Unternehmen entpuppte.

Historischen Charme erhalten

Damit nicht genug, stellte das Quartett an sich selbst auch noch den Anspruch, den historischen Charme des Objekts und damit die alte Bausubstanz weitgehend unberührt zu lassen und zu erhalten. Zusammengefasst heißt das: Es galt auf zu wenig Raum mehr Platz zu schaffen, ohne gleich alle Wände einzureißen. Die Idee, aus den vielen Räumen einen großen für ein Großraum-Büro zu schaffen, wurde also gleich verworfen. „Aus Respekt für das alte Haus entschieden wir uns dafür, nicht in die ursprüngliche Struktur des Baus einzugreifen. Der historische Charme sollte so weit wie möglich erhalten bleiben“, sagt Xiaochao Song, der in Rotterdam Architektur studiert hat, eher er sich mit seinen Partnern nun in China selbständig machte.