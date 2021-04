Der „Wohn-Wald“ von Groningen

Hitparaden der „gesündesten Orte zum Leben“ gibt es viele. Was die meisten gemeinsam haben, ist, dass niederländische Städte weit oben in den Rankings landen. Einer Studie des Beratungsunternehmens Arcadis zufolge haben die Niederlande auch einen nationalen „Sieger“: Die Universitätsstadt Groningen, die sich seit Jahren intensiv um Radwege und Grün bemüht. Dass dort jetzt ein ganz besonderes, nachhaltig-grünes Viertel entstehen wird, kommt somit nicht von ungefähr. Der kurze Name des spannenden Projekts lautet „HOLT“. Und es soll einen lebenswerten „Wohn-Wald“ an die Schnittstelle von Stadt und Natur setzen.