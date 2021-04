Der Rhythmus von Istanbuls neuem Supertall

Das Robot Science Museum kommt

Melike Altınışık Architects hat auch einen internationalen Wettbewerb für das Robot Science Museum in Seoul in Südkorea gewonnen. Es ist das weltweit erste Museum seiner Art. Damit will man in der breiten Bevölkerung das Verständnis für Robotik fördern und das Wissen über und Interesse an Robotern steigern.

Text: Linda Benkö Fotos: MAA, NAARO