Ein Holz-Hochhaus geht in Serie

Der Rohbau stand in nur acht Tagen, die gesamte Bauzeit betrug ein Jahr. Der Life Cycle Tower One im westösterreichischen Dornbirn war das erste Holzgebäude an der Hochhausgrenze in Österreich, und das noch dazu im Passivhaus-Standard. Es sollte der Prototyp werden für eine neue und nachhaltige Art des Bauens im Modulsystem. Eine Art ökologisches Prêt-à-porter der Architektur, vertrieben unter dem Label CREE, gegründet 2010 von Hubert Rhomberg.

Das ökologische Baukasten-System

Der Visionär hat es sich zum Ziel gesetzt, den Bauprozess komplett neu zu denken und nebenbei die weltweite Klimabilanz zu verbessern. Mittlerweile ist das Vorarlberger Holz-Hochhaus in Serie gegangen, mit Ablegern, die über den ganzen Globus verteilt sind. Mit dem Timber Pioneer entsteht nun das erste Bürogebäude in dieser nachhaltigen Bauweise in der Finanzmetropole Frankfurt.