Architektur, die reinhaut

Klingt doch alles wunderbar, möchte man meinen. Allein, dieser Status ist nun bereits zwei Jahre alt, seither gibt es kein Update über einen etwaigen Baufortschritt. Allein, auf den jeweiligen Websites der beteiligten Unternehmen wird das Projekt „Casa Brutale“ nach wie vor stolz gefeatured. Fast so, als wäre es längst finalisiert worden. Da fragt man sich natürlich: Was ist da los? Die Antwort könnte in der Person des libanesischen Bauherrn zu finden sein. Alex Demirdjian ist nämlich durchaus ein Mann, der nicht all zu viel von sich preis gibt.

Geheimnisvoller Bauherr

Was man weiß: Alex Demirdjian wurde am 22. Juni 1970 in Beirut, Libanon, in eine Familie mit einer langen Tradition des Unternehmertums und tiefen Wurzeln in der libanesisch-armenischen Geschäftswelt geboren. Er ist in leitenden Positionen in mehreren libanesischen Unternehmen tätig und fährt gerne Autorennen.

Vor allem aber fährt er ziemlich auf Privatsphäre ab. Vermutlich bietet die Casa Brutale tatsächlich längst irgendwo im Libanon ihren Bewohnern imposanten Weitblick. Einblick erhalten wir aber wohl nicht so bald. Was zugegeben wirklich schade ist.

Text: Johannes Stühlinger Bilder: OPA and LOOM Design