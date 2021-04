Anders als Frank Gehrys dekonstruktivistischer Bau soll die „kulturelle Wohnanlage“ von ZAV Architects die natürlichen Formen der Insel widerspiegeln und sich harmonisch in die Landschaft einfügen. „Bei diesem Projekt wurde ein größerer Baukörper in eine Vielzahl von kleinen Raumeinheiten aufgesplittet. Die so entstandene Siedlung ähnelt in ihrer homogenen Beschaffenheit der eines nachbarschaftlichen Viertels“, wie die Teheraner Architekten erklären.

Nachhaltiger Tourismus

Der angestrebte wirtschaftliche Aufschwung der Insel soll nachhaltig sein und – im Sinne des Ökotourismus – die lokale Bevölkerung an der Wertschöpfungskette teilhaben lassen. Aus diesem Grund wurde für die Ferienanlage eine Low-Tech-Bauart gewählt, die zum Großteil von den ansässigen Bewohnern der Insel umgesetzt werden konnte.