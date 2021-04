Revolution des urbanen Wohnens

The Line soll zu hundert Prozent aus „sauberer Energie” gespeist werden. Mit der gesamten „Neom”-Zone will sich der weltgrößte Öl-Exporteur wirtschaftlich breiter aufstellen. Baubeginn ist in 2021. Das Neom-Gebiet insgesamt, mit mehreren verschiedenen Zonen wie einem Industrie- und Logistik-Zentrum, soll 2025 fertiggestellt sein.

Zuletzt haben die Bemühungen Saudi-Arabiens, ausländische Geldgeber für Investitionen zu gewinnen, durch die Ermordung des Journalisten Jamal Kashoggi einen deutlichen Dämpfer erfahren.

Fußgängerfreundlich

Der (nicht nur) für seine (unklare) Rolle in diesem Mordfall umstrittene Kronprinz zeigte sich bei der Präsentation von The Line als Wohltäter: Nach der industriellen Revolution hätten Maschinen, Autos und Fabriken in Städten den Vorrang vor den Menschen bekommen, so Mohammed bin Salman.

Die Menschen verbrächten Jahre ihres Lebens mit Pendeln. Bis 2050 müssten Massen wegen des steigenden Meeresspiegels umziehen. 90 Prozent der Menschen atmeten verschmutzte Luft ein. „Deshalb müssen wir das Konzept einer konventionellen Stadt in das einer futuristischen Stadt umwandeln”.