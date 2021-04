Eine Höhle also, die den Besuchern ebenfalls einen Schatz offeriert – das Leben des Autors nämlich. „Um Andersens literarisches Universum räumlich zu verdeutlichen, wollen wir ein komplettes künstlerisches Erlebnis inszenieren“, so Kengo Kuma. Und Torben Grøngaard Jeppesen, Leiter der städtischen Museen in Odense ergänzt: „Das Projektteam musste besonders tief in Andersens Märchen eintauchen. Sie sind das, was jeder kennt. Also muss man sich auch daran orientieren.“ Aber: Es sei von vornherein nicht die Idee gewesen, Geschichten nachzuerzählen. „Vielmehr wollten wir ihre Vertrautheit vermitteln und zur weiteren Lektüre von Andersen-Märchen inspirieren.“

Neue Begegnungen werden erschaffen

Das soll durch ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus Architektur, Klangwelten, Lichteffekten und anderen visuellen Elementen Realität werden. „So werden wir ständig neue Begegnungen zwischen jedem Besucher und den Märchen schaffen“, heißt es offiziell. Und die Latte liegt in der Tat hoch: Das neue Museum ist eines der größten und ehrgeizigsten Museumsprojekte Dänemarks in den letzten Jahren. Es wurde von der A.P. Møller Stiftung sowie durch Beiträge von Nordea-Fonden, der Augustinus Stiftung, Knud Højgaards Fond und der Stadt Odense ermöglicht.

Ehrgeizigstes Projekt seiner Art

Es geht also für viele unterschiedliche Seiten und Geldgeber um viel Prestige, Ruhm und Ehre. Und so verspricht das Projektteam auch eine breite Palette an modernsten Technologien und Ansätzen für das Set-Design nutzen zu wollen, die allesamt Andersens magisches Universum zum Leben erwecken sollen. "Das Museum wird ein einzigartiges Kunsterlebnis bieten, das Landschaft, Architektur und modernes Ausstellungsdesign verbindet und neue Perspektiven auf einen der beliebtesten und kreativsten Denker der Weltgeschichte bietet."