Lagerfeuer der Superlative

In den Abendstunden, wenn die Menschen um die Feuer saßen, wechselten die Themen schlagartig. 81 Prozent der Unterhaltungen drehten sich dann um die Erlebnisse des Tages. Außerdem wurde getanzt, gesungen und man hat sich gegenseitig Geschichten erzählt. Am abendlichen Lagerfeuer werden demnach kulturelle Werte und Normen gefestigt und weitergeben. Auch an Menschen aus anderen Kulturen. Das Lagerfeuer hat demnach also unseren kulturellen Geist erst entzündet, so ihre These.

Ein Lagerfeuer namens Yabuli Entrepreneurs' Congress Center

Davon jedenfalls scheint man im Nordosten Chinas felsenfest überzeugt zu sein. Dreht sich doch beim soeben fertiggestellten Yabuli Entrepreneurs' Congress Center alles um eine Art überdimensionales Lagerfeuer.

So haben die Auftraggeber dieses spektakulären Neubaus von Anfang an darauf bestanden, ein Konferenzzentrum zu errichten, das den "unternehmerischen Geist" repräsentiert. Dazu muss man sagen, dass hierbei mit dem „Yabuli China Entrepreneurs Foru“ (Yabuli CEF) die vielleicht einflussreichste Wirtschaftsorganisation Chinas als Bauherr auftritt.