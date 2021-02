Einfach Wasser hinzufügen

Die Cortex-Technologie ist ein Betongewebe, das aushärtet, wenn es an Ort und Stelle „hydratisiert”, also mit Wasser versetzt wird. „Dieses innovative Material wirkt wie eine dauerhafte Hülle”, so die Entwickler.

Die Rollenware kann flexibel in Winkeln bis zu 90 Grad ausgelegt werden. Durch das Bewässern der Fasermatrix aus einer speziellen Trockenbetonmischung entsteht eine dünne Betondecke, die sich auch als Abdichtung oder Erosionsschutz eignet.

Die Vorteile von Rollbeton

Das Material ist herkömmlichem Beton gleich in mehreren wichtigen Punkten überlegen, wie es heißt:

da der Rollbeton nur 1,25 Zentimeter dick ist, benötigt man um 90 Prozent weniger Rohstoffdie Druckfestigkeit ist etwa doppelt so hochder Aufbau kann mit einer kleinen Crew von ungelernten Arbeitern in wenigen Stunden abgeschlossen werden90 Prozent CO2-Einsparung im Vergleich mit herkömmlichem Beton