„Marble Arch Hill“ putzt London auf

Der „Marble Arch Hill“ wird seinen historischen Namensbruder „Marble Arch“ zwar nur vorübergehend zurück in würdiges Rampenlicht setzen. Dem West End schenkt London damit aber ein Highlight, das Besuchern im Sommer und Herbst bestimmt Freude machen wird.

Kultur „im Bauch“

Der Hügel am einen Ende der Oxford Street wird über eine einzige durchgehende Route erlebbar sein. Ein Pfad, der sich den Südhang hinaufschlängelt, führt zum Aussichtspunkt. Danach geht es hinab in eine große Halle im Kern der Installation. In diesem Hohlraum sind Events, Ausstellungen und mehr geplant. Der Ausgang wiederum liegt in einer Ausnehmung in der Ecke des Gebildes, was dafür sorgt, dass die Gäste mit einer weiteren Perspektive konfrontiert werden.

Impuls für Morgen

„Dieses Projekt ist eine wunderbare Gelegenheit, einem Ort mit hohem Wiedererkennungswert in London einen Impuls zu geben", freut sich MVRDV-Gründungspartner Winy Maas. Und er fügt hinzu: „Dieser Ort ist voller Widersprüche. Unser Entwurf hebt das hervor. Indem wir dieses Landschaftselement hinzufügen, leisten wir einen Beitrag zum urbanen Layout des Marble Arch. Indem wir auf die Geschichte des Ortes schauen aber auch zur Zukunft der Gegend“.