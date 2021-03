Eine Skyline, wie ein Schaufenster

Schon einmal in einem Unternehmer-Motivations-Seminar gesessen? Spätestens nach der zweiten Minute fällt hierbei garantiert die Phrase: „Think big!“ also „Denke groß!“. Jeder Unternehmer soll quasi in sich selbst den schlummernden Bill Gates finden und wecken, um schlussendlich wenigstens ein bisschen erfolgreich zu sein.

Sarcostyle Tower: Frischzellenkur?

Dieser Methode jedenfalls hat sich offenbar das türkische Architektur-Büro Hayri Atak Architectural Design Studio verschrieben. Zumindest erweckt der aktuell veröffentlichte Entwurf eines neuen Wolkenkratzers diesen Eindruck. Er ist nämlich so groß gedacht, dass er gar die berühmte New Yorker Skyline spektakulär verändern könnte. Wenn er denn auch gebaut werden würde …

Aber worum geht es genau: Unter dem Namen „Sarcostyle Tower“ will das ambitionierte Architektenteam einen 210 Meter hohen und 75.000 Quadratmeter großen Wohn- und Büroturm in Manhattan errichten, der nicht nur ob seiner Dimensionen alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Das gigantische Bauwerk unterscheidet sich auch in seiner Optik gänzlich von den eher kubisch und spitz in den New Yorker Himmel ragenden Skyscrapern.