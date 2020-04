„Kultur-Kraftwerk“ à la Renzo Piano

Geht es um die Zukunft der einstigen Energieversorgungsanlage GES-2 in Moskau, wird Spannung längst nicht mehr in Volt gemessen. Denn Star-Architekt Renzo Piano verwandelt den Komplex in ein „Kultur-Kraftwerk“, das seinesgleichen sucht.

Welche Art Gebäude wäre perfekt, um Raum für zeitgenössische Kultur zu schaffen? Ein Kraftwerk! So sieht es jedenfalls der italienische Star-Architekt Renzo Piano. Und in Moskau fand er, was er suchte: Das zwischen 1904 und 1908 errichtete Stromkraftwerk GES-2. Eine historische, nur einen Katzensprung vom Kreml entfernte Anlage, die seit ihrer Stilllegung ungenutzt vor sich hindämmerte. Genau dort entsteht derzeit Pianos gespannt erwartetes, neues „Kultur-Kraftwerk“, das noch in diesem Jahr eröffnet werden soll.

Historisches Gebäude, moderne Kultur

Das Konzept des Renzo Piano Building Workshop (RPBW) verwandelt das verwaiste Kraftwerk in ein innovatives Kulturzentrum. Behutsam restaurierte historische Elemente prägen den Charakter der Anlage. Visuelle und darstellende Kunst, Musik, Wissenschaft und mehr: All dies soll hier optimal präsentiert werden.