Zu Gast im Kunstwerk

Galerien gibt es im angesagten Viertel La Roquette nämlich schon überaus viele. Die mittelalterliche Stadt in der Provence entwickelt sich immer mehr zum Kunst-Hotspot, seit die Pharmaerbin Maya Hoffmann in den multidisziplinären Kunstpark Luma Arles investiert hat. Aber Arles war auch früher schon ein Inspirationsort, der Kunstschaffende angezogen hat. Van Goghs berühmte Farbpalette orientierte sich am besonderen Licht in der Stadt.

Über den Dächern der Stadt

Die Farben im Inneren von Le Collatéral sind dem Naturpark Camargue abgeschaut – Ocker, Grau, Blau und Gold, die für das Schilf, das Salz, das Wasser und den Sand stehen. Die Möbel im Salon wirken wie eine raumfüllende, stimmige Installation, haben neben ihrer Form aber auch eine eindeutige Funktion: Gäste treffen sich hier zum Sinnieren, Plaudern, Lesen und Essen.